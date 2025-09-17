Музейная тропа в центре Москвы будет доступна для гостей фестиваля «Наука 0+»

«Научные музеи важны для общества не только тем, что хранят обширные коллекции, но и тем, что производят современное научное знание. Мы в Зоомузее МГУ стараемся поделиться им с посетителями, используя данные исследований в материалах экскурсий и занятий. Популяризируя науку, мы обогащаем среду детей, подростков, интересующихся взрослых, показываем важность научного метода в изучении окружающего мира, формируем обоснованную позицию в отношении природы и не только», — отметил директор Зоологического музея МГУ Михаил Калякин, чьи слова приводит пресс-служба дирекции фестиваля.