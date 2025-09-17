Музейная тропа в центре Москвы будет доступна для гостей фестиваля «Наука 0+»

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Четыре музея Москвы и парк «Зарядье» объединились в разработке уникального маршрута о появлении жизни на Земле, который будет действовать в центре города 11−12 октября специально для гостей юбилейного международного фестиваля «Наука 0+». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе дирекции проекта.
Фестиваль «Наука 0+» — проект, созданный по инициативе ректора Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктора Садовничего. Он реализуется Минобрнауки РФ и правительством Москвы при поддержке МГУ, РАН и региональных властей и входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. Юбилейная программа XX фестиваля «Наука 0+», включающая интерактивные выставки, лекции, научные шоу, экскурсии и конкурсы, пройдет в десяти странах. ТАСС — генеральный информационный партнер события.
«Геологический музей имени В. И. Вернадского РАН, Мемориальный музей-кабинет И. М. Сеченова при Первом МГМУ, Зоологический музей МГУ совместно с Музеем антропологии МГУ, а также парк “Зарядье” на два дня, 11 и 12 октября 2025 года, открывают познавательный маршрут между музеями», — сообщили ТАСС организаторы, добавив, что темой музейной тропы станет происхождение жизни на Земле.
Здания организаций, участвующих в проекте, расположены в университетском квартале на Моховой. Гости фестиваля «Наука 0+», желающие пройти по маршруту, должны зарегистрироваться на сайте фестиваля и получить карту музейной тропы.
«Научные музеи важны для общества не только тем, что хранят обширные коллекции, но и тем, что производят современное научное знание. Мы в Зоомузее МГУ стараемся поделиться им с посетителями, используя данные исследований в материалах экскурсий и занятий. Популяризируя науку, мы обогащаем среду детей, подростков, интересующихся взрослых, показываем важность научного метода в изучении окружающего мира, формируем обоснованную позицию в отношении природы и не только», — отметил директор Зоологического музея МГУ Михаил Калякин, чьи слова приводит пресс-служба дирекции фестиваля.
Космическая пыль и кофе с сахаром.
В Геологическом музее имени В. И. Вернадского РАН участники путешествия узнают о том, как космическая пыль превратилась в планету. Этапы эволюции животных на Земле будут представлены в Зоологическом музее МГУ.
«Ученые-антропологи поведают на лекциях о становлении речи у предков современного человека с точки зрения эволюционного процесса. Исследователи расскажут, как человек адаптировался к пище и под влиянием каких факторов формировалась способность пить кофе с сахаром, свежее молоко или есть грибы, а также познакомят гостей с историей вотивов — приношений божествам, связанных с анатомией и морфологией человека», — уточнили в дирекции фестиваля «Наука 0+».
Мемориальный музей-кабинет И. М. Сеченова при Первом МГМУ впервые пригласит посетителей в учебный корпус на Моховой — в кафедральный музей известного физиолога. Здесь участники экскурсии смогут не только узнать, в какой остановке работал знаменитый ученый, но и испытать собственную психологическую устойчивость. Заповедное посольство парка «Зарядье» традиционно представит широкую программу научно-популярных лекций и занятий, а также выставку достижений современной науки.
О фестивале.
За 20 лет совокупная аудитория фестиваля составила более 100 миллионов человек. В России фестиваль проходит практически в каждом регионе, а за рубежом к фестивальному сообществу уже присоединились Беларусь, Китай, Куба, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Армения, Азербайджан. В 2025 году «Наука 0+» в преддверии саммита стран БРИКС впервые прошел в Бразилии.
В этом году количество площадок, которые будут работать в Москве 10−12 октября, превысит 100 локаций. Главная тема фестиваля в 2025 году — «Твоя квантовая Вселенная» — соответствует объявленному ООН Международному году квантовой науки и технологий.
Генеральные партнеры события — ГК «Фармэко» и «Эн+». Интеллектуальный партнер — госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — «Сбер». Организационные партнеры — Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства «В центре науки».