На дорогах трех улиц Сочи обновят покрытие

На улице Измайловской специалисты устраивают бетонное покрытие: выполнено уже 80% от запланированной площади. На улице Ольховой убрали просадки основания и выполнили устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия общей площадью 2471 кв. м. На улице Лизы Чайкиной продолжается обустройство тротуара и ведутся работы по формированию пешеходной зоны, выравниванию основания и подготовке бордюрного ограждения. В ближайшее время там начнется укладка асфальта на площади около 4 тыс. кв. м.