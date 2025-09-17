На дорогах трех улиц Сочи обновят покрытие

Покрытие отремонтируют на дорогах трех улиц Сочи в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
На улице Измайловской специалисты устраивают бетонное покрытие: выполнено уже 80% от запланированной площади. На улице Ольховой убрали просадки основания и выполнили устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия общей площадью 2471 кв. м. На улице Лизы Чайкиной продолжается обустройство тротуара и ведутся работы по формированию пешеходной зоны, выравниванию основания и подготовке бордюрного ограждения. В ближайшее время там начнется укладка асфальта на площади около 4 тыс. кв. м.
«Большую работу проводят федеральные дорожники на основных автомобильных магистралях курорта, однако и муниципальные дороги, межквартальные проезды должны соответствовать нормативным требованиям. Ямочный ремонт по городским программам и депутатским наказам запланирован на 44 объектах дорожной инфраструктуры и в 7 дворовых проездах. Определен график ремонта дорог на год, он составлен с учетом дорожной ситуации и пожеланий местных жителей», — отметил директор департамента транспорта и городского хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.