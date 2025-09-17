На Дону прошел третий образовательный заезд «Проектируй село»

«Заезд “Проектируй село” показал, что молодежь готова не только мечтать, но и действовать. Представленные проекты направлены на то, чтобы сельские территории становились привлекательным местом для жизни и развития. Мы будем и дальше поддерживать такие инициативы, потому что именно они создают будущее региона», — подчеркнул председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.