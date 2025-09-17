На Дону прошел третий образовательный заезд «Проектируй село»

Третий образовательный заезд «Проектируй село» состоялся в Ростовской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Участники создавали проекты, направленные на развитие сел, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
В течение трех дней ребята работали в проектных группах, посещали мастерские, практические занятия и консультации с экспертами. Программа включала четыре ключевых направления: развитие малых территорий, экологическое просвещение, поддержка культурных инициатив и создание возможностей для занятости молодежи. На финальной защите участники презентовали собственные проекты. Среди них — видео об экологической безопасности для начинающих фермеров, арт-пространство в библиотеке, этнодеревня для популяризации традиций, онлайн-сообщество выпускников и образовательное приложение для развития сельского предпринимательства.
«Заезд “Проектируй село” показал, что молодежь готова не только мечтать, но и действовать. Представленные проекты направлены на то, чтобы сельские территории становились привлекательным местом для жизни и развития. Мы будем и дальше поддерживать такие инициативы, потому что именно они создают будущее региона», — подчеркнул председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.