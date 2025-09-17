Штурмовик Николай Усольцев из Слюдянского района героически погиб в зоне СВО

Военнослужащий Николай Усольцев из Слюдянского района героически погиб в зоне специальной военной операции. Мужчины не стало 9 мая 2025 года в возрасте 37 лет. С ранних лет он помогал родителям, собирал машины и мотоциклы своими руками. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Алексей Шульц.
— В 2024 году Николай подписал контракт. После ранения, полученного при выполнении боевого задания, он продолжил службу в 30-й гвардейской отдельной бригаде, — рассказал глава Слюдянского района.
Штурмовик Усольцев погиб вблизи населенного пункта Николаевка. С бойцом простились родные и близкие. Администрация выразила им соболезнования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Виталий Говорин из Тулунского района героически погиб в зоне СВО.