Штурмовик Николай Усольцев из Слюдянского района героически погиб в зоне СВО

Военнослужащий Николай Усольцев из Слюдянского района героически погиб в зоне специальной военной операции. Мужчины не стало 9 мая 2025 года в возрасте 37 лет. С ранних лет он помогал родителям, собирал машины и мотоциклы своими руками. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Алексей Шульц.