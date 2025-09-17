Ричмонд
Завтра в Перми откроется сезонная универсальная ярмарка «Урожайная»

С 18 по 21 сентября в Перми на парковке ТРЦ «Планета» состоится сезонная ярмарка «Урожайная». Торговые ряды будут работать с 11:00 до 19:00.

Здесь пермяки смогут купить полуфабрикаты, масла, мясные деликатесы и колбасы собственного производства, цельнозерновую муку, сыродавленые масла, иван-чай, продукцию пчеловодства, пироги, чак-чак с медом, фруктовую пастилу, бавырсак и фермерские овощи.

В ярмарочных домиках также будут представлены саженцы, керамическая посуда, сувениры из натуральной кожи, ручные изделия, броши и другие аксессуары.