Российские ученые открыли неизвестные ранее механизмы развития эпилепсии

«Ранее предполагалось, что неконтролируемые всплески активности мозга во время эпилептического приступа — это сбой исключительно в работе нейронов. На их стабилизации и концентрируется современная медицина. Нижегородским ученым и их коллегам при помощи компьютерной модели впервые удалось показать, что приступ эпилепсии — результат взаимодействия нейронов с другими клетками мозга — астроцитами. Когда в работе первых происходит сбой, вторые постепенно начинают выделять специальное вещество, которое останавливает приступ», — отмечается в сообщении.