Российские ученые открыли неизвестные ранее механизмы развития эпилепсии

Полученные результаты позволят создать новые, более эффективные методы лечения болезни.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сентября. /ТАСС/. Группа исследователей, в которую вошли ученые Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского и нижегородского IT-кампуса, обнаружили неизвестные ранее механизмы развития эпилепсии, результаты исследования помогут выработать новые методы лечения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

«Ранее предполагалось, что неконтролируемые всплески активности мозга во время эпилептического приступа — это сбой исключительно в работе нейронов. На их стабилизации и концентрируется современная медицина. Нижегородским ученым и их коллегам при помощи компьютерной модели впервые удалось показать, что приступ эпилепсии — результат взаимодействия нейронов с другими клетками мозга — астроцитами. Когда в работе первых происходит сбой, вторые постепенно начинают выделять специальное вещество, которое останавливает приступ», — отмечается в сообщении.

Открытие ученых позволит создать новые, более эффективные методы лечения болезни. Новые виды терапии могут быть нацелены на укрепление защитной и противосудорожной функции астроцитов как естественного регулятора приступов. «Новое исследование — яркий пример того, как нижегородская наука способна влиять на будущее людей. Мы гордимся, что именно в нашем регионе на стыке передовых исследований ИТ-университета и фундаментальных традиций Университета Лобачевского рождаются проекты такого уровня», — оценил открытие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Солнцева подчеркнула, что на основании исследования возможна разработка препаратов для лечения эпилепсии принципиально нового класса с иным механизмом действия. «Это дает миллионам людей с таким диагнозом надежду на новые методы лечения», — отметила она.

Статью об исследовании опубликуют в октябрьском номере международного научного журнала Computers in Biology and Medicine, специализирующегося на передовых исследованиях в сферах биомедицинской инженерии, вычислительной биологии и биоинформатики.

Нижегородский IT-кампус — межвузовская образовательная экосистема, где сочетаются обучение студентов и передовые исследования с фокусом на актуальные задачи российского бизнеса. Реализуется пять образовательных программ, разработанных совместно с крупнейшими компаниями российской IT-индустрии: по искусственному интеллекту и компьютерному зрению, технологиям искусственного и дополненного интеллекта, микроэлектронике, информационной безопасности и цифровым технологиям в строительстве. Научные центры и лаборатории кампуса ведут передовые исследования по тем же профилям.