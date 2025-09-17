ФСБ задержала замглавы района в Татарстане за взятку земельными участками

КАЗАНЬ, 17 сен — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали замглавы Зеленодольского района, подозреваемого в получении взятки в виде четырех земельных участков, сообщает ведомство.
«Установлено, что фигурант дела, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, получил взятку в особо крупном размере в виде права собственности на четыре земельных участка», — говорится в сообщении.
По информации регионального УФСБ, взятку замглавы района получил за содействие взяткодателю в передаче из частной в муниципальную собственность дороги на территории Зеленодольского района.
Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».