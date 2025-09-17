Ричмонд
Тренерский штаб воронежского «Факела» признан лучшим в августе

В пяти матчах августа «огнеопасные» набрали 12 очков из 15 возможных.

Источник: телеграм-канал ФК "Факел"

Тренерский штаб воронежского «Факела» во главе с Игорем Шалимовым признан лучшим в первой лиге первенства России по футболу по итогам пяти августовских туров. В августе «огнеопасные» победили саратовский «Сокол» (1:0), «КАМАЗ» из Набережных Челнов (2:1), новороссийский «Черноморец», нижнекамский «Нефтехимик» (1:0) и проиграли «Уралу» из Екатеринбурга (0:2).

За штаб воронежцев в одной из соцсетей проголосовали 40 процентов болельщиков. В ТОП-3 также вошли — костромской «Спартак» (29) и «Урал» (16).

Следующий матч «Факел» проведет 20 сентября в Красноярске с местным «Енисеем». Начало игры в 9:45 по московскому времени.