Тренерский штаб воронежского «Факела» признан лучшим в августе

Тренерский штаб воронежского «Факела» во главе с Игорем Шалимовым признан лучшим в первой лиге первенства России по футболу по итогам пяти августовских туров. В августе «огнеопасные» победили саратовский «Сокол» (1:0), «КАМАЗ» из Набережных Челнов (2:1), новороссийский «Черноморец», нижнекамский «Нефтехимик» (1:0) и проиграли «Уралу» из Екатеринбурга (0:2).
За штаб воронежцев в одной из соцсетей проголосовали 40 процентов болельщиков. В ТОП-3 также вошли — костромской «Спартак» (29) и «Урал» (16).
Следующий матч «Факел» проведет 20 сентября в Красноярске с местным «Енисеем». Начало игры в 9:45 по московскому времени.