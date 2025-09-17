Тренерский штаб воронежского «Факела» признан лучшим в августе

Тренерский штаб воронежского «Факела» во главе с Игорем Шалимовым признан лучшим в первой лиге первенства России по футболу по итогам пяти августовских туров. В августе «огнеопасные» победили саратовский «Сокол» (1:0), «КАМАЗ» из Набережных Челнов (2:1), новороссийский «Черноморец», нижнекамский «Нефтехимик» (1:0) и проиграли «Уралу» из Екатеринбурга (0:2).