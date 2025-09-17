В Минюсте обратились к казахстанцам с важным предупреждением

Кроме того, отмечается, что правовую консультацию можно получить через Саll-центр (Правовая информационная служба) по номеру 119 (по всему Казахстану со стационарных телефонов), а также через Telegram-канал 119 Kenesbot или рубрику «Виртуальный консультант» на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет».