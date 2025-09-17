В Минюсте обратились к казахстанцам с важным предупреждением

Комитет принудительного исполнения Министерства юстиции Республики Казахстан предупреждает граждан об участившихся фактах мошенничества, когда злоумышленники представляются судебными исполнителями и незаконно используют эмблему Министерства юстиции Республики Казахстан.
«Мошенники, выдавая себя за судебных исполнителей, требуют от граждан срочно погасить “задолженность”, угрожая блокировкой счетов, арестом имущества и другими мерами. Не поддавайтесь на их уловки!» — призывают в ведомстве.
Для самостоятельной проверки о наличии либо отсутствии исполнительного производства используйте официальный сайт:
- в разделе «Реестр должников и запретов» либо «Поиск исполнительного документа»;
- через авторизацию в «Кабинете сторон» с использованием личного ЭЦП;
- чтобы перезвонить судебному исполнителю, используя контакты в разделе «Для граждан».
Аналогичный поиск доступен через мобильное приложение «Adilet».
Дополнительно информацию можно уточнить на официальных сайтах Министерства юстиции и Республиканской палаты частных судебных исполнителей.
Во избежание противоправных, действий Комитет просит казахтанцев доверять только официальным источникам, а также не передавать персональные данные третьим лицам и сомнительным интернет-ресурсам.
Кроме того, отмечается, что правовую консультацию можно получить через Саll-центр (Правовая информационная служба) по номеру 119 (по всему Казахстану со стационарных телефонов), а также через Telegram-канал 119 Kenesbot или рубрику «Виртуальный консультант» на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет».