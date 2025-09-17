В двух районах временно отключат свет 18 и 23 сентября

18.09.2025 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):
Безенчукский район:
с. Кануевка (ул. Центральная).
23.09.2025 года с 10−00 до 13−00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Подстёпки.
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.