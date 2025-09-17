Ричмонд
В двух районах временно отключат свет 18 и 23 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» — «Самарские РС» неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику.

18.09.2025 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Кануевка (ул. Центральная).

23.09.2025 года с 10−00 до 13−00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстёпки.

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.