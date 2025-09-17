Правила организации автостоянок и парковок обновлены в Беларуси

В Беларуси обновили правила организации парковок и автостоянок. Соответствующее постановление Совмина Беларуси уже опубликовано на Национальном правовом портале. Теперь местные органы власти смогут определять места размещения платных парковок, размер оплаты за пользование ими, а также время бесплатного нахождения транспорта на платных парковках.
