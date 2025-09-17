Ричмонд
Правила организации автостоянок и парковок обновлены в Беларуси

В Беларуси обновлены правила организации автостоянок и парковок.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси обновили правила организации парковок и автостоянок. Соответствующее постановление Совмина Беларуси уже опубликовано на Национальном правовом портале. Теперь местные органы власти смогут определять места размещения платных парковок, размер оплаты за пользование ими, а также время бесплатного нахождения транспорта на платных парковках.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко высказался о том, когда могут улучшиться отношения Беларуси и Польши (а также со странами Балтии — читать далее тут).