В Омском районе суд вернул в госсобственность береговую полосу Иртыша

Омский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу о прибрежной полосе Иртыша в Усть-Заостровке Омского района. Жирный кусок по ошибке оказался прирезанным к двум участкам частного лица.
При межевании земельных участков специалисты ошиблись аж на 80 кв. метров, присовокупив к наделам некой гражданки береговую полосу. Так прибрежная зона, по закону ограниченная в обороте, оказалась у частного лица.
Нарушение выявила прокурорская проверка. В интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц, которым преградили доступ к Иртышу, прокуратура обратилась в суд. Требование — признать результаты межевания недействительными и истребовать береговую полосу обратно в собственность РФ.
Омский районный суд иск прокуратуры удовлетворил. Гражданка, едва не ставшая полноправной собственницей прибрежной зоны, попыталась решение оспорить. Однако Омский областной суд оставил его в силе.