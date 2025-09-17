Ричмонд
В Омском районе суд вернул в госсобственность береговую полосу Иртыша

Жирный кусок по ошибке прирезали к участку частного лица.

Источник: Комсомольская правда

Омский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу о прибрежной полосе Иртыша в Усть-Заостровке Омского района. Жирный кусок по ошибке оказался прирезанным к двум участкам частного лица.

При межевании земельных участков специалисты ошиблись аж на 80 кв. метров, присовокупив к наделам некой гражданки береговую полосу. Так прибрежная зона, по закону ограниченная в обороте, оказалась у частного лица.

Нарушение выявила прокурорская проверка. В интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц, которым преградили доступ к Иртышу, прокуратура обратилась в суд. Требование — признать результаты межевания недействительными и истребовать береговую полосу обратно в собственность РФ.

Омский районный суд иск прокуратуры удовлетворил. Гражданка, едва не ставшая полноправной собственницей прибрежной зоны, попыталась решение оспорить. Однако Омский областной суд оставил его в силе.