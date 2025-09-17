Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пользователей MAX превысило 35 миллионов

КАЗАНЬ, 17 сен — РИА Новости. Количество пользователей национального мессенджера Max превысило 35 миллионов человек, заявил глава VK Владимир Кириенко во время выступления на форуме Kazan Digital Week.

Источник: © РИА Новости

«Многие спрашивают нас, какая у нас идет активная аудитория. Действительно, с начала запуска летом мы регулярно увеличиваем количество зарегистрированных пользователей. На начало этой недели эта цифра превысила 35 миллионов человек. Напомним, буквально в начале июня мы стартовали с значения около 100−200 тысяч. Мы видим большой спрос и мы видим активность привлечения регионов, когда пользователи переходят во всех направлениях — как взрослая аудитория, так и молодая аудитория и школьники», — сказал Кириенко.

VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Мах будет «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».