Число пользователей MAX превысило 35 миллионов

«Многие спрашивают нас, какая у нас идет активная аудитория. Действительно, с начала запуска летом мы регулярно увеличиваем количество зарегистрированных пользователей. На начало этой недели эта цифра превысила 35 миллионов человек. Напомним, буквально в начале июня мы стартовали с значения около 100−200 тысяч. Мы видим большой спрос и мы видим активность привлечения регионов, когда пользователи переходят во всех направлениях — как взрослая аудитория, так и молодая аудитория и школьники», — сказал Кириенко.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Мах будет «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».