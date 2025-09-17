Число пользователей MAX превысило 35 миллионов

«Многие спрашивают нас, какая у нас идет активная аудитория. Действительно, с начала запуска летом мы регулярно увеличиваем количество зарегистрированных пользователей. На начало этой недели эта цифра превысила 35 миллионов человек. Напомним, буквально в начале июня мы стартовали с значения около 100−200 тысяч. Мы видим большой спрос и мы видим активность привлечения регионов, когда пользователи переходят во всех направлениях — как взрослая аудитория, так и молодая аудитория и школьники», — сказал Кириенко.