Воронежскую группу «Сектор Газа» запрещать не будут

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей заявила корреспонденту, что ее слова неправильно поняли журналисты.
Ранее в интервью для издания «Абзац» Нина Останина выразила свою готовность лично рассмотреть вопрос запрета группы «Сектор Газа» на музыкальных площадках. Она отметила, что и с социальными сетями надо разобраться. При этом Нину Александровну удивило, что Роскомнадзор до сих пор не принял меры по этому поводу.
В среду, 17 сентября, SHOT опубликовал объяснения от главы Комитета ГД Нины Александровны:
— Всенародно любимая группа… запрещать…? Композиции исполняют симфонические оркестры. Эта музыка звучит в Кремле. Мне хочется даже извиниться перед поклонниками «Сектора Газа» за такую фривольную интерпретацию моего высказывания. Это не в моих правилах. Не человека запрещать надо, а может постараться подкорректировать идею, которую он высказывает. Я с людьми никогда не борюсь. Я борюсь с идеями.