Воронежскую группу «Сектор Газа» запрещать не будут

— Всенародно любимая группа… запрещать…? Композиции исполняют симфонические оркестры. Эта музыка звучит в Кремле. Мне хочется даже извиниться перед поклонниками «Сектора Газа» за такую фривольную интерпретацию моего высказывания. Это не в моих правилах. Не человека запрещать надо, а может постараться подкорректировать идею, которую он высказывает. Я с людьми никогда не борюсь. Я борюсь с идеями.