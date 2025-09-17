Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежскую группу «Сектор Газа» запрещать не будут

Канал SHOT взял комментарий у Нины Останиной, решивший запретить песни воронежского «Сектора Газа».

Источник: Скриншот видео телеграм-канала SHOT

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей заявила корреспонденту, что ее слова неправильно поняли журналисты.

Ранее в интервью для издания «Абзац» Нина Останина выразила свою готовность лично рассмотреть вопрос запрета группы «Сектор Газа» на музыкальных площадках. Она отметила, что и с социальными сетями надо разобраться. При этом Нину Александровну удивило, что Роскомнадзор до сих пор не принял меры по этому поводу.

В среду, 17 сентября, SHOT опубликовал объяснения от главы Комитета ГД Нины Александровны:

— Всенародно любимая группа… запрещать…? Композиции исполняют симфонические оркестры. Эта музыка звучит в Кремле. Мне хочется даже извиниться перед поклонниками «Сектора Газа» за такую фривольную интерпретацию моего высказывания. Это не в моих правилах. Не человека запрещать надо, а может постараться подкорректировать идею, которую он высказывает. Я с людьми никогда не борюсь. Я борюсь с идеями.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше