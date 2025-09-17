Ричмонд
Мать-тиктокер из Витебской области угрожала малолетнему сыну во время трансляции

В Верхнедвинске мать-тиктокер угрожала малолетнему сыну во время трансляции.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска оскорбляла своего 7-летнего сына и угрожала ему во время прямых эфиров в TikTok. Как рассказали в прокуратуре, в ходе мониторинга названной социальной сети была установлена 35-летняя жительница города Верхнедвинска. В своем аккаунте она вела прямые эфиры для неопределенного круга лиц. В одном из таких эфиров она «оказала психологическое давление» на своего 7-летнего сына. В частности, нецензурно оскорбляла его, угрожала применить физическую силу. Как отметили в прокуратуре, судя по кадрам видео, женщина во время прямого эфира находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Служба опеки уже признала, что ребенок находится в социально опасном положении. Ситуация по защите прав ребенка взята на контроль органов прокуратуры.

