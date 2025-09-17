В югорском поселке Приобье собрали более 700 килограммов мусора

Командные соревнования по сбору мусора под названием «Чистые игры» прошли в поселке Приобье Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 14 сентября в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Участники собрали более 700 килограммов крупногабаритных отходов, сообщили в администрации Октябрьского района.
Площадкой состязаний стала территория дамбы. На старт вышли шесть команд. Помимо крупногабаритного мусора, они собрали 43 мешка смешанных отходов и 10 килограммов автомобильных покрышек.
«“Чистые игры” продемонстрировали силу коллективного труда и показали, насколько важно объединяться ради общей цели. Отметим, жители Октябрьского района принимают активное участие в экологических инициативах национального проекта “Экологическое благополучие”, таких как “Югра-экозабег. Чисто побегать!”, “Вода России”, “Спасти и сохранить”. Уверены, что и проведение “Чистых игр” станет доброй традицией в нашем районе», — добавили в администрации.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.