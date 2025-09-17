Ричмонд
В Иркутской области в 2026 году появятся семь модельных библиотек

На их модернизацию выделят 70 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в 2026 году появятся семь современных модельных библиотек. На их модернизацию из федерального и областного бюджетов выделят 70 миллионов рублей в рамках национального проекта «Семья».

— В библиотеках Приангарья и населенных пунктов обновят пространство, их сделают центрами для развития и образования жителей, отдыха и чтения, — подчеркнула министр культуры и архивов региона Олеся Полунина.

На обновление библиотеки в Ангарске и Кутулике выделят по 15 миллионов рублей. Еще 8 миллионов рублей получат пять учреждений: в Черемхово, Саянске, Железногорске-Илимском, детская библиотека Алзамая, библиотека № 5 Усолья-Сибирского. Там обновят книжный фонд, закупят мебель, оборудование и создадут условия для посетителей с ограниченными возможностями. А работники библиотек пройдут повышение квалификации.

Иркутская область ежегодно участвует в конкурсе на создание модельных библиотек. Сегодня в регионе работает 31 такое учреждение, из которых 24 были реализованы в рамках национального проекта, а семь — благодаря финансированию из областного бюджета. В этом году к ним добавятся еще четыре модернизированных учреждения в Братске, Иркутске, Тулуне и поселке Тыреть Заларинского района. Открытие обновленных библиотек запланировано на конец сентября.