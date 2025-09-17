В Иркутской области в 2026 году появятся семь модельных библиотек

Иркутская область ежегодно участвует в конкурсе на создание модельных библиотек. Сегодня в регионе работает 31 такое учреждение, из которых 24 были реализованы в рамках национального проекта, а семь — благодаря финансированию из областного бюджета. В этом году к ним добавятся еще четыре модернизированных учреждения в Братске, Иркутске, Тулуне и поселке Тыреть Заларинского района. Открытие обновленных библиотек запланировано на конец сентября.