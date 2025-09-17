Коммунальная авария на Машмете в Воронеже оставила без воды 18 жилых домов

С утра среды, 17 сентября, в Воронеже произошло масштабное отключение водоснабжения на улице Новосибирской в микрорайоне Машмет. Как сообщили в компании РВК, временное прекращение подачи ресурса связано с необходимостью срочного устранения аварии на водопроводных сетях.
Без водоснабжения остались восемнадцать жилых домов по адресам: Новосибирская, 16, 16н, 16а, 16 т, 17, 18, 19, 19а, 20, 23/1, 23/2, 24, 25/2, 26, 27, 27 В, 27б, 28.
Причиной отключения стала серьезная утечка на водоводе, которая привела к образованию во дворе частного сектора крупного подтопления глубиной до двух метров. Коммунальные службы оперативно приступили к ликвидации аварии, однако сроки восстановления водоснабжения пока не называются.