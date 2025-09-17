Коммунальная авария на Машмете в Воронеже оставила без воды 18 жилых домов

Причиной отключения стала серьезная утечка на водоводе, которая привела к образованию во дворе частного сектора крупного подтопления глубиной до двух метров. Коммунальные службы оперативно приступили к ликвидации аварии, однако сроки восстановления водоснабжения пока не называются.