В Калининграде модернизируют трамвайные остановки на улице 9 Апреля

На улице 9 Апреля в Калининграде начались работы по капитальному обновлению трамвайных остановок.

Источник: Kaliningradnews

В районе площади Василевского подрядная организация приступила к созданию современных посадочных платформ, которые будут расположены выше уровня трамвайных путей для удобства пассажиров.

В рамках первого этапа рабочие демонтировали старое покрытие и приступили к формированию основания для новых платформ. В ближайшее время планируется установка стеклянных павильонов длиной 8,6 метра каждый.

Всего в городе модернизируют три остановочных пункта:

  • «9 Апреля»
  • «Областная больница»
  • «Историко-художественный музей».

Подрядчик ООО «Фаворит-Балт» выполняет работы по контракту стоимостью 16 миллионов рублей. Согласно условиям договора, все работы должны быть завершены в ноябре 2025 года.