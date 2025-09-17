В Калининграде модернизируют трамвайные остановки на улице 9 Апреля

В районе площади Василевского подрядная организация приступила к созданию современных посадочных платформ, которые будут расположены выше уровня трамвайных путей для удобства пассажиров.
В рамках первого этапа рабочие демонтировали старое покрытие и приступили к формированию основания для новых платформ. В ближайшее время планируется установка стеклянных павильонов длиной 8,6 метра каждый.
Всего в городе модернизируют три остановочных пункта:
- «9 Апреля»
- «Областная больница»
- «Историко-художественный музей».
Подрядчик ООО «Фаворит-Балт» выполняет работы по контракту стоимостью 16 миллионов рублей. Согласно условиям договора, все работы должны быть завершены в ноябре 2025 года.