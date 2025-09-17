На полигоне отходов в Богородском округе нашли нарушения

Полигон для захоронения ТБО и первичной сортировки отходов в Богородском округе Нижегородской области негативно влияет на почву по целому ряду показателей, в том числе по нефтепродуктам, мышьяку, свинцу и другим загрязняющим веществам. К такому выводу пришли специалисты Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия после плановой выездной проверки полигона.
По сообщению ведомства, полигон эксплуатирует компания «ОРБ Нижний».
«Результаты исследований говорят о том, что ООО “ОРБ Нижний” не проводятся мероприятия по защите и охране почв от загрязнения и иного негативного воздействия, ухудшающего качественное состояние земель на прилегающих к полигону участках. Своими действиями юридическое лицо нарушает требования Земельного кодекса РФ», — отмечается на сайте Росприроднадзора.
Компании выдано предписание об устранении нарушения. Его исполнение проконтролирует ведомство. Специалистам Росприроднадзора предстоит рассчитать вред, который был причинён окружающей среде. Возмещать его будет нарушитель.