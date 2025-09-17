На полигоне отходов в Богородском округе нашли нарушения

Полигон для захоронения ТБО и первичной сортировки отходов в Богородском округе Нижегородской области негативно влияет на почву по целому ряду показателей, в том числе по нефтепродуктам, мышьяку, свинцу и другим загрязняющим веществам. К такому выводу пришли специалисты Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия после плановой выездной проверки полигона.