В школах Братска в этом году не работают охранники

На обеспечение охраны в городском бюджете не хватает более 175 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ранее учреждения охраняли сотрудники Росгвардии или коммерческой компании. Дело в том, что на обеспечение охраны в городском бюджете не хватает более 175 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщила депутат городской думы Лариса Павлова.

— Считаю недопустимым оставить без профессиональной охраны образовательные учреждения в нынешней геополитической ситуации, — прокомментировала депутат.

Власти города обсуждали с Министерством просвещения, кто должен платить за охрану школ. Вопрос о финансировании мер безопасности детей и выработке решений будет направлен в Правительство региона и Ассоциацию муниципальных образований для получения разъяснений.