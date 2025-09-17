В школах Братска в этом году не работают охранники

Ранее учреждения охраняли сотрудники Росгвардии или коммерческой компании. Дело в том, что на обеспечение охраны в городском бюджете не хватает более 175 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщила депутат городской думы Лариса Павлова.
— Считаю недопустимым оставить без профессиональной охраны образовательные учреждения в нынешней геополитической ситуации, — прокомментировала депутат.
Власти города обсуждали с Министерством просвещения, кто должен платить за охрану школ. Вопрос о финансировании мер безопасности детей и выработке решений будет направлен в Правительство региона и Ассоциацию муниципальных образований для получения разъяснений.