В школах Братска в этом году не работают охранники

Ранее учреждения охраняли сотрудники Росгвардии или коммерческой компании. Дело в том, что на обеспечение охраны в городском бюджете не хватает более 175 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщила депутат городской думы Лариса Павлова.