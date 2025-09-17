До последней капли крови. Крым атаковали экзотические заразные комары

«Дело в том, что сами по себе эти комары опасности не представляют — для возникновения инфекций необходимы возбудители, которых в Крыму нет. Такие комары уже давно обитают в Краснодарском крае, с 2012 года, и никаких серьезных проблем не возникало, — рассказал эксперт. — В Крыму вообще обитает около 25 видов кровососущих комаров, и теоретически любой из них может быть переносчиком заболеваний. Но, повторюсь, чтобы заразиться, необходим сам возбудитель болезни, а его на территории полуострова не выявлено. Поэтому волноваться не стоит».