До последней капли крови. Крым атаковали экзотические заразные комары

В последние годы Крым все чаще оказывается в центре внимания не только любителей теплого моря и живописных пейзажей, но и специалистов, отвечающих за санитарную безопасность региона. Изменения климата и рост туристического потока приводят к появлению на полуострове новых биологических видов, которые ранее здесь не встречались. Одной из таких неожиданностей стало обнаружению в южной части Крыма опасных экзотических комаров, способных переносить серьезные инфекции. Что за насекомые и какие риски они могут представлять для местных жителей и гостей полуострова — читайте в нашем материале.
Могут переносить лихорадки Денге и Зика.
Южный Крым становится все более привлекательным местом не только для туристов, но и для весьма неожиданных гостей. На днях специалисты обнаружили здесь новые виды комаров — Aedes albopictus и Aedes aegypti. Эти насекомые способны переносить экзотические и опасные для человека инфекции, такие как лихорадки Денге и Зика.
Как рассказал в эфире «Радио Крым» директор противочумной станции Роспотребнадзора в РК Сергей Тихонов, подобные комары раньше встречались на Черноморском побережье Краснодарского края ближе к Абхазии. Но теперь, благодаря климатическим переменам, они добрались и до крымских курортов.
К счастью, на полуострове пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания, связанного с новыми видами комаров. Но расслабляться, как говорит Тихонов, не стоит — риск привоза инфекции с туристами или мигрирующими птицами есть.
Почему это может быть проблемой? Дело в том, что комары рода Aedes прекрасно чувствуют себя рядом с человеком — селятся в городах, размножаются в самых неожиданных местах и, по сути, устраивают «вечеринки» прямо под окнами домов. А потепление климата только расширяет их ареал — теперь южное побережье Крыма входит в зону риска.
Активны в сумерках и на рассвете.
Комары видов Aedes albopictus и Aedes aegypti относятся к семейству настоящих комаров. Согласно государственным санитарно-эпидемиологическим нормам РФ, жизненный цикл этих насекомых включает четыре стадии: яйцо, личинка, куколка и взрослое насекомое (имаго).
Чтобы отложить яйца, самки комаров нуждаются в белке, который получают, питаясь кровью людей и животных. Наибольшую активность эти комары проявляют в сумерках и на рассвете, но в пасмурную погоду и в тени могут кусать даже днем.
В методических рекомендациях также отмечают, что в условиях Черноморского побережья взрослые комары этих видов живут около месяца и успевают отложить яйца 3−4 раза. В одной кладке обычно бывает 80−120 яиц. Зиму они переживают в стадии яиц, которые способны переносить холод и засуху.
Личинки и куколки развиваются в самых разных скоплениях воды — от природных водоемом, луж после дождя, дупел деревьев и трещин в скалах до искусственных резервуаров у домов: ведра, старые шины, бутылки и даже аквариумы. Причем они без проблем растут даже в грязной воде.
Развитие комаров — от яйца до взрослого — зависит от температуры. Например, при температуре воздуха +27…+30 градусов весь цикл занимает около 10 дней. Если температура опускается ниже 20 градусов, развитие останавливается. Яйца Aedes albopictus способны выдержать и холод, и засуху, поэтому этот вид может распространяться севернее, чем Aedes aegypti.
За сезон (с апреля по октябрь) может смениться несколько поколений этих комаров. Aedes albopictus способны улететь от мест размножения на сотни метров, иногда до двух километров, в то время как Aedes aegypti предпочитает держаться ближе к дому. Самое большое количество этих комаров наблюдается в конце лета и начале осени.
Стоит ли бояться?
Как объяснил «АиФ-Крым» зоолог Владимир Гладун, причин для беспокойства у крымчан нет.
«Дело в том, что сами по себе эти комары опасности не представляют — для возникновения инфекций необходимы возбудители, которых в Крыму нет. Такие комары уже давно обитают в Краснодарском крае, с 2012 года, и никаких серьезных проблем не возникало, — рассказал эксперт. — В Крыму вообще обитает около 25 видов кровососущих комаров, и теоретически любой из них может быть переносчиком заболеваний. Но, повторюсь, чтобы заразиться, необходим сам возбудитель болезни, а его на территории полуострова не выявлено. Поэтому волноваться не стоит».