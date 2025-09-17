В Железноводске пройдет фестиваль креативных индустрий «Феродиз»

«Ставропольский край принял закон о развитии креативных индустрий. Мы вошли в число 20 пилотных регионов, которые представили Минэкономразвития России собственный план по работе с экономикой эмоций. На примере нашего края разрабатываются главные стратегические документы для внедрения в других субъектах страны. Будем работать над созданием отдельных мер поддержки для креативщиков. Сейчас они пользуются краевой инфраструктурой поддержки бизнеса, которая действует в рамках президентского нацпроекта “Эффективная и конкурентная экономика”. Это льготные займы, бесплатное обучение и другие услуги», — сказал министр экономического развития края Антон Доронин.