В Железноводске пройдет фестиваль креативных индустрий «Феродиз»

Всероссийский фестиваль креативных индустрий «Феродиз» пройдет 9 и 10 октября в Железноводске в поддержку нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.
Ожидается, что на мероприятии соберутся дизайнеры, архитекторы, художники и творческие предприниматели. Для гостей и участников подготовили обширную деловую и развлекательную программу. Например, любой желающий сможет принять участие в розыгрыше полета на аэростате. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля до 5 октября. Ознакомиться с подробностями можно по ссылке.
«Ставропольский край принял закон о развитии креативных индустрий. Мы вошли в число 20 пилотных регионов, которые представили Минэкономразвития России собственный план по работе с экономикой эмоций. На примере нашего края разрабатываются главные стратегические документы для внедрения в других субъектах страны. Будем работать над созданием отдельных мер поддержки для креативщиков. Сейчас они пользуются краевой инфраструктурой поддержки бизнеса, которая действует в рамках президентского нацпроекта “Эффективная и конкурентная экономика”. Это льготные займы, бесплатное обучение и другие услуги», — сказал министр экономического развития края Антон Доронин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.