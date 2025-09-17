Пермский суд взыскал 20 тысяч рублей с женщины, обозвавшей оппонентку овцой

Ранее в городской суд в Лысьве обратилась женщина с требованием компенсации морального вреда в 20 тысяч рублей от ответчицы, которая унизила ее, обозвав «овцой». Но суд отказал истице, посчитав слово, обозначающее самку барана, необидным. Решение было обжаловано.