Жёлтый код опасности объявлен по всей Молдове из-за сильного ветра. Предупреждение действует 18 сентября с 06:00 до 18:00.
Ожидаются усиления ветра с северо-западного направления с порывами до 15−20 м/с.
.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Не спасти Майю Санду: Найден рецепт, как лишить власти не только партию ПАС, но и президента Молдовы.
Рецепт, как полностью лишить ПАС власти, избавиться от этой желтой напасти, кстати, подсказала сама депутат правящей в Молдове партии Дойна Герман (далее…).
Санкции против молдавских оппозиционных политиков: Зачем это делается через Северную Америку — раскрыта схема.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия (далее…).
«Бесплатный газ только в газовой камере» — фраза, которая потрясла весь Кишинев: На молдавское гражданство российские агитаторы ПАС уже наговорили.
Госпожа Шульман случайно напомнила о том, о чем ПАС предпочитает не вспоминать — о массовом истреблении евреев (далее…).