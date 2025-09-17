Камеры фиксации будут выявлять водителей с телефонами за рулем в Минске

ГАИ Минска начала тестировать камеры фиксации, которые будут иметь возможность в автоматическом режиме устанавливать нарушителей ПДД. В частности, камеры смогут фиксировать проезд перекрестков на красный свет, пересечение стоп-линии, а также использование водителями за рулем мобильных телефонов.