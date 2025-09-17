Камеры фиксации будут выявлять водителей с телефонами за рулем в Минске

ГАИ Минска начала тестировать камеры фиксации, которые будут иметь возможность в автоматическом режиме устанавливать нарушителей ПДД. В частности, камеры смогут фиксировать проезд перекрестков на красный свет, пересечение стоп-линии, а также использование водителями за рулем мобильных телефонов.
— Реализуется ряд тестовых проектов, фиксирующих нарушения, включая проезд на красный свет. Комплекс охватывает также использование ремней безопасности, нарушение стоп-линии и даже разговоры по мобильному телефону за рулем, — цитирует Sputnik.by руководителя ГАИ Минска Сергея Бабича.
Сергей Бабич также напомнил, что камеры фиксации проезда на красный свет появились в Минке в конце 2024 года, они установлены, в частности, на перекрестке улиц Богдановича и Широкой.
