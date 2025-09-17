В Коломне благоустроили Каштановую аллею

Благоустройство Каштановой аллеи провели в подмосковной Коломне при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Во время работ специалисты заменили тротуарную плитку, обустроили клумбы, высадили деревья и кустарники. Там также установили современное освещение и камеры видеонаблюдения «Безопасный регион».
«Каштановая аллея органично дополняет обновленный в прошлом году парк Мира, связывая общественные пространства в единый парковый комплекс культуры и отдыха», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.