Школы закупили десятки тысяч учебников военной истории с разделом про СВО

МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен — РИА Новости. Российские школы закупили десятки тысяч новых учебников военной истории с разделом про СВО, сообщил журналистам в среду научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
«С этого года, с первого сентября, вышел учебник, одобренный министерством просвещения, прошедший все необходимые инстанции, проверки, учебник по военной истории России. Его могут приобретать, и он будет участвовать в учебном процессе в кадетских, суворовских училищах, кадетских классах и в средних школах… В учебнике военной истории более углубленно рассматриваем, конечно, причины СВО, уделяем внимание и тактике, и вооружению», — рассказал Мягков на полях конференции «Алтай — прародина тюрков».
Он отметил, что незадолго до выхода учебника в него была добавлена информация об испытаниях ракетного комплекса «Орешник». Мягков сообщил, что учебник «фактически обязателен» для кадетских, суворовских училищ, а также он рекомендует его для школьников, которые готовятся к ЕГЭ по истории, учебник поможет, в частности, развернуто ответить на вопросы про спецоперацию.
«По данным издательства “Просвещение”, закупка учебника идёт очень активно. Десятки тысяч учебников уже ушли в школы», — подчеркнул Мягков.