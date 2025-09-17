Школы закупили десятки тысяч учебников военной истории с разделом про СВО

«С этого года, с первого сентября, вышел учебник, одобренный министерством просвещения, прошедший все необходимые инстанции, проверки, учебник по военной истории России. Его могут приобретать, и он будет участвовать в учебном процессе в кадетских, суворовских училищах, кадетских классах и в средних школах… В учебнике военной истории более углубленно рассматриваем, конечно, причины СВО, уделяем внимание и тактике, и вооружению», — рассказал Мягков на полях конференции «Алтай — прародина тюрков».