В поселке Колтубановском Оренбуржья открылась модельная библиотека

«На сегодняшний день в Оренбургской области создано 30 модельных библиотек нового поколения. Для нас важно, что у ребят в сельской территории есть все возможности для самообразования и развития творческих способностей. В этом году в рамках нацпроекта “Семья” откроем шесть библиотек нового поколения», — отметила министр культуры региона Евгения Шевченко.