В поселке Колтубановском Оренбуржья открылась модельная библиотека

Современная модельная библиотека открылась в поселке Колтубановском Оренбургской области при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Бузулукского района.
В учреждении есть удобные зоны для чтения и проведения мероприятий. Там установили современную технику для обучения, творчества и интерактивных занятий, а также бескаркасную мебель. Для маломобильных посетителей смонтировали специальные поручни, адаптированную сантехнику и многое другое.
«На сегодняшний день в Оренбургской области создано 30 модельных библиотек нового поколения. Для нас важно, что у ребят в сельской территории есть все возможности для самообразования и развития творческих способностей. В этом году в рамках нацпроекта “Семья” откроем шесть библиотек нового поколения», — отметила министр культуры региона Евгения Шевченко.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.