Финальный этап олимпиады по финансовой безопасности пройдет в Красноярске

Финальный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности состоится 28 сентября в Красноярске на базе Сибирского федерального университета. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
В мероприятии примут участие около 600 школьников и студентов из 40 стран. В их числе Россия, Алжир, Армения, Бахрейн, ОАЭ, Таджикистан, Уругвай, Белоруссия, Мексика и многие другие.
«Основные этапы олимпиады уже завершены, участие в них приняли более 65 тысяч человек. С тех пор проделана большая работа: школьники и студенты из новых регионов вовлечены в межолимпиадные мероприятия, проведен тематический урок “Финансовая безопасность”, утверждена дорожная карта по организации и проведению финала в Красноярске, сформирован план информационного сопровождения самой олимпиады и международного движения по финансовой безопасности», — отметил заместитель председателя правительства России, председатель организационного комитета международной олимпиады по финансовой безопасности Дмитрий Чернышенко.
Как рассказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, для участников подготовлено свыше 100 мероприятий по четырем основным направлениям: обучающему, профессиональному, культурно-нравственному и спортивному. В программу также войдут панельные дискуссии, мастер-классы, интерактивные мастерские и образовательные активности.
