Финальный этап олимпиады по финансовой безопасности пройдет в Красноярске

«Основные этапы олимпиады уже завершены, участие в них приняли более 65 тысяч человек. С тех пор проделана большая работа: школьники и студенты из новых регионов вовлечены в межолимпиадные мероприятия, проведен тематический урок “Финансовая безопасность”, утверждена дорожная карта по организации и проведению финала в Красноярске, сформирован план информационного сопровождения самой олимпиады и международного движения по финансовой безопасности», — отметил заместитель председателя правительства России, председатель организационного комитета международной олимпиады по финансовой безопасности Дмитрий Чернышенко.