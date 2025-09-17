Капитальный ремонт цирка в Красноярске приостановили

Красноярский цирк является федеральным учреждением и находится в ведении Министерства культуры РФ. Финансирование работ по проектированию и капитальному ремонту осуществлялось за счет средств федерального бюджета, — прокомментировал Аркадий Зинов.
На данный момент на объекте уложили кровлю на административно-бытовом корпусе и зрелищной части, смонтировали витражи на втором этаже, утеплили фасады купольной части, проложили кабельный трасс, пожарную сигнализацию и электроосвещение.
В процессе выполнения работ выяснилось, что здание Красноярского цирка требует не капитального ремонта, а реконструкции. Для этого нужно доработать проектную документацию и выделить больше средств.
В «Городе Прима» рассказали, что оргкомитет по подготовке и празднованию 400-летия Красноярска поручил Минкульту РФ вместе с Минстроем и Минфином завершить реконструкцию, предусмотрев необходимое финансирование.