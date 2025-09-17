Ричмонд
Красноярцам объяснили повышение тарифов на тепло

КРАСНОЯРСК, 17 сентября, ФедералПресс. В Красноярском крае с 1 июля выросли тарифы на тепловую энергию. Министр тарифной политики региона Александр Ананьев озвучил причины роста.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Увеличение тарифов — это следствие общих тенденций экономики, которые происходят ежегодно. Тарифообразование осуществляется исходя из множества документов», — сообщил министр в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам руководителя ведомства, стоимость формируется исходя из расходов ресурсоснабжающих организаций. При этом ключевая строчка расходов — фонд оплаты труда.

Александр Ананьев также уточнил, что повышение тарифов происходит для проведения капремонтов и инвестиционных программ.

«Есть проблема в изношенности сетей, в некоторых районах до 70%», — подчеркнул министр.

Напомним, что с 1 июля нынешнего года тарифы на тепловую энергию в Красноярском крае выросли на 14,7%. В тоже время некоторые районы края, Дивногорск, Железногорск, Шушенский и Минусинский округа, получают льготные тарифы.