Красноярцам объяснили повышение тарифов на тепло

«Увеличение тарифов — это следствие общих тенденций экономики, которые происходят ежегодно. Тарифообразование осуществляется исходя из множества документов», — сообщил министр в эфире радио «Комсомольская правда».
По словам руководителя ведомства, стоимость формируется исходя из расходов ресурсоснабжающих организаций. При этом ключевая строчка расходов — фонд оплаты труда.
Александр Ананьев также уточнил, что повышение тарифов происходит для проведения капремонтов и инвестиционных программ.
«Есть проблема в изношенности сетей, в некоторых районах до 70%», — подчеркнул министр.
Напомним, что с 1 июля нынешнего года тарифы на тепловую энергию в Красноярском крае выросли на 14,7%. В тоже время некоторые районы края, Дивногорск, Железногорск, Шушенский и Минусинский округа, получают льготные тарифы.