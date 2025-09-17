В поселке Усть-Омчуг Магаданской области открыли спорткомплекс с бассейном

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном открыли в поселке Усть-Омчуг Магаданской области. Объект построили по госпрограмме «Спорт России», сообщили в управлении проектной деятельности правительства региона.
Во время торжественного мероприятия состоялся первый заплыв, а руководитель департамента физической культуры и спорта области Светлана Лексина вручила памятные подарки сотрудникам комплекса. В их числе были автографы чемпиона мира по плаванию Ивана Кожакина.
В ФОКе, помимо бассейна на шесть дорожек, есть тренажерный и боксерский залы, удобные раздевалки и душевые. Это уже пятый спортивный комплекс, созданный за последние годы в районных центрах региона.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.