В Барнауле отремонтировали мост через протоку Бобровскую

Во время работ специалисты восстановили пролетные строения, укрепили откосы, заменили барьерное ограждение, уложили новый асфальт на проезжей части, тротуарах и подходах к мосту. Теперь его грузоподъемность увеличилась, а сам мост стал более надежным и безопасным.