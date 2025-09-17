Ричмонд
В Барнауле отремонтировали мост через протоку Бобровскую

Сооружение длиной более 170 метров соединяет частный сектор с микрорайоном Затон.

Источник: Национальные проекты России

Мост через протоку Бобровскую в Барнауле отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Протяженность сооружения составляет более 170 метров. Оно соединяет частный сектор с микрорайоном Затон.

Во время работ специалисты восстановили пролетные строения, укрепили откосы, заменили барьерное ограждение, уложили новый асфальт на проезжей части, тротуарах и подходах к мосту. Теперь его грузоподъемность увеличилась, а сам мост стал более надежным и безопасным.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.