В Барнауле отремонтировали мост через протоку Бобровскую

Мост через протоку Бобровскую в Барнауле отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.
Протяженность сооружения составляет более 170 метров. Оно соединяет частный сектор с микрорайоном Затон.
Во время работ специалисты восстановили пролетные строения, укрепили откосы, заменили барьерное ограждение, уложили новый асфальт на проезжей части, тротуарах и подходах к мосту. Теперь его грузоподъемность увеличилась, а сам мост стал более надежным и безопасным.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.