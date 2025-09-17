Ричмонд
В югорской деревне Чехломей отремонтировали школу

Специалисты возвели новые стены, заменили и утеплили полы, обновили двери и установили современные радиаторы.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт школы провели в деревне Чехломей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Обновление образовательных учреждений отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Нижневартовского района.

Во время работ специалисты демонтировали старые стены и возвели новые. Во всех классах, кабинетах и коридорах заменили и утеплили полы. Также там установили современные радиаторы и новый септик. На стенах и полах пищеблока, медицинского кабинета и столовой уложили плитку.

Помимо этого, в учреждении заменили входные и двери в учебные классы. А в холле первого этажа обустроили специальное место для охраны.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.