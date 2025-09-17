Омича поймали на оправдании нацизма и демонстрации свастики

По данным следствия, омич создал аккаунт в популярном мессенджере и вступил в несколько публичных чатов. В них периодически размещал материалы, выражающие явное неуважение к дням воинской славы и памятным датам России. Также сибиряк публиковал изображения, оскверняющие символы доблести и оскорбляющие память защитников Отечества. Ранее фигурант уже привлекался к административной ответственности за подобные действия.