Омича поймали на оправдании нацизма и демонстрации свастики

Омский Центр по противодействию экстремизму УМВД РФ установил причастность жителя Октябрьского округа к реабилитации нацизма. 36-летний мужчина неоднократно демонстрировал нацистскую символику в интернете. Об этом сообщил 17 сентября канал t.me/omsk_police.
По данным следствия, омич создал аккаунт в популярном мессенджере и вступил в несколько публичных чатов. В них периодически размещал материалы, выражающие явное неуважение к дням воинской славы и памятным датам России. Также сибиряк публиковал изображения, оскверняющие символы доблести и оскорбляющие память защитников Отечества. Ранее фигурант уже привлекался к административной ответственности за подобные действия.
Омич пояснил оперативникам, что публиковал экстремистские материалы ради развлечения. Все посты делал со своего телефона из дома, где проживает с родителями. В настоящее время мужчина не трудоустроен.
В СК возбудили уголовные дела по части 4 статьи 354.1 УК о реабилитации нацизма и части 1 статьи 282.4 УК о неоднократном демонстрировании нацистской символики.
