Угроза бешенства и чумы: чем опасно нашествие диких животных в Актау

Если еще каких-то 30 лет назад шакалов на территории Мангистауской области не было, то сейчас, как отмечают специалисты, их можно встретить повсюду — живут они в камышовых зарослях, в саксауле. Причиной такого распространения шакалов биологи называют уменьшение численности волков. Недавно их видели ночью в одном из микрорайонов города. Необычных животных сняла камера видеонаблюдения на подъезде.
Те животные, которые считаются очень пугливыми, к примеру, те же шакалы, которые обычно не подпускают человека и сами держатся подальше от людей, теперь все чаще заходят в населенные пункты. Одна из причин их появления в городе — это поиск пищи. Шакалы могут лазать по мусорным свалкам, переворачивать контейнеры, искать остатки еды, оставленные человеком.
Увеличение численности корсака, или степных лисиц, говорит о том, что на этой территории либо вообще не осталось лис, либо их очень мало. Корсаки охотятся в основном на грызунов. А самые крупные крысы «поселились» как раз в Актау — мусорные свалки, остатки еды на побережье привлекают опасных грызунов. Сюда на охоту и приходят степные лисицы.
Корсаки начали охотиться на окраинах городов и сел — здесь много песчанок, а вот в городе, особенно на набережной, расплодились серые крысы. Они и привлекают хищников.
Песчанки — это целая группа грызунов из подсемейства песчанковых (Gerbillinae). Внешне похожи на мышей или крыс, но у них длинный хвост с кисточкой на конце и задние лапы приспособлены к прыжкам. Распространены в степях, полупустынях и пустынях. В Казахстане встречается несколько видов, и они составляют основную добычу для корсаков и хорьков.
Причина появления в городе хорьков та же самая — грызуны. При этом специалисты предупреждают — и корсаки, и шакалы, и хорьки могут представлять потенциальную опасность, так как могут быть носителями бешенства. Поэтому экологи отмечают — нельзя подходить к таким животным, пытаться их поймать, дразнить, подкармливать и подпускать к ним домашних животных.
Мы часто стали видеть в соцсетях видео с дикими животными, которые приходят с открытых степных территорий и свободно передвигаются по городу. В таких случаях очевидцам стоит позвонить в «112». Конечно, отлов таких животных не решит главную причину их появления в городе — несвоевременный вывоз мусора, увеличение количества мусорных свалок, а значит, и числа грызунов.
Опасность, как говорят экологи, не только в бешенстве. Рост численности грызунов — это вероятность распространения чумы.
А если будет чума, то мало никому не покажется. Конечно, грызунов в городе травят, но меньше их не становится. Поэтому необходимо, чтобы специалисты по противочумным мероприятиям постоянно проводили мониторинг набережной и окрестностей города.
Самыми милыми дикими животными, которые неожиданно появились в Актау, стали белки. Они живут в основном на хвойных деревьях, но в Актау и лиственных-то очень мало.
Это нетипичные для нашей местности животные. Скорее всего, они привозные, возможно, жили у кого-то дома, а затем сбежали, или их специально выпустили. Чем они тут питаются, я даже предположить не могу, но, видимо, как-то выживают, приспосабливаются к местным условиям.
Дикие хищные птицы, которые за последние 10 лет стали массово гнездиться на крышах многоэтажных домов, могут представлять опасность как для мелких домашних животных, так и для самих себя — очень часто с крыш выпадают птенцы, а взрослые птицы разбиваются об окна.
Есть общая, помимо поисков пищи, причина появления диких животных и птиц на городских территориях. Природные места осваиваются человеком, расширяются крестьянские хозяйства, строят какие-то промышленные постройки, месторождения, прокладывают дороги. Все это отнимает среду обитания у диких животных и птиц. Поэтому они вынуждены подселяться к человеку.
Эколог отмечает — в Мангистау необходим мониторинг численности диких животных и оставшихся мест их обитания. Последний раз такой мониторинг проводили 10 лет назад.