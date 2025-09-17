Угроза бешенства и чумы: чем опасно нашествие диких животных в Актау

Те животные, которые считаются очень пугливыми, к примеру, те же шакалы, которые обычно не подпускают человека и сами держатся подальше от людей, теперь все чаще заходят в населенные пункты. Одна из причин их появления в городе — это поиск пищи. Шакалы могут лазать по мусорным свалкам, переворачивать контейнеры, искать остатки еды, оставленные человеком.