По «Карте жителя Нижегородской области» можно пройти в спорткомплексы

«Карту жителя Нижегородской области» теперь можно использовать как пропуск в физкультурно-оздоровительные комплексы и другие спортивные учреждения. Развитие государственных цифровых сервисов отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщила пресс-служба правительства региона.
Посещать спорткомплексы бесплатно по «Карте жителя» могут льготные категории населения. Остальные будут использовать ее в качестве обычного пропуска.
«Наличие “Карты жителя” избавляет нижегородцев от необходимости носить с собой огромное количество карт. “Карта жителя” включает в себя транспортную и банковские карты, проездной, пропуска в школу или университет, а теперь и пропуск в спортивные учреждения. На сегодня к программе уже подключено 32 спортивных учреждения. К концу года мы планируем довести их число до 76. В дальнейшем количество партнеров программы обязательно будет расти», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.