По «Карте жителя Нижегородской области» можно пройти в спорткомплексы

«Наличие “Карты жителя” избавляет нижегородцев от необходимости носить с собой огромное количество карт. “Карта жителя” включает в себя транспортную и банковские карты, проездной, пропуска в школу или университет, а теперь и пропуск в спортивные учреждения. На сегодня к программе уже подключено 32 спортивных учреждения. К концу года мы планируем довести их число до 76. В дальнейшем количество партнеров программы обязательно будет расти», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.