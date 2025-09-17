В деревне Островцы в Люберцах высадили более 60 лип и кленов

Свыше 60 лип и кленов высадили в деревне Островцы в Люберцах во время акции «День в лесу», которая прошла в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Деревья высадили у Баулинского пруда и детской площадки. Для всех, кто принял участие в акции, организовали музыкальную программу и мастер-классы, а для детей провели игры.
Также, как написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава городского округа Люберцы Владимир Волков, 13 сентября в сквере имени Громцева во время Дня города в Дзержинском местные жители высадили почти 240 деревьев и кустарников.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.