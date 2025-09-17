Жительница Гусева отметила 100-летие

100 лет исполнилось в среду, 17 сентября, труженице тыла, жительнице Гусева Клавдии Дмитриевне Ивановой. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, ветерану вручили открытку от имени президента, поздравили от имени губернатора.
Клавдия Дмитриевна родилась Калининской (ныне Тверской) области, затем семья переехала в Псковскую область, где девочка окончила школу и начала работать в сельском хозяйстве.
В военные годы Клавдия Иванова рыла окопы и противотанковые рвы. После войны восстанавливала родное село.
В Калининградскую область Клавдия Дмитриевна приехала в 1960 году со своей семьей — мужем и тремя детьми, работала птичницей, телятницей, дояркой.
У Клавдии Дмитриевны четыре внука и три правнука.