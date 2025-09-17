В поселке Каргаполье Курганской области появится новая зона отдыха

«В этом году решили благоустроить общественную территорию возле федеральной трассы, которая разделяет поселок на две части. Каждый день жители одного микрорайона выбирают этот путь, чтобы добраться до работы, социальных учреждений, центра. Теперь появится возможность в дороге немного передохнуть. Уверен, новые качели будут пользоваться популярностью не только у детей, но и взрослых», — отметил начальник управления капитального строительства Каргопольского округа Алексей Краснов.