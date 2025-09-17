В поселке Каргаполье Курганской области появится новая зона отдыха

Общественное пространство на улице Гагарина, где появится новая зона отдыха, благоустроят в рабочем поселке Каргаполье Курганской области. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Каргапольского муниципального округа.
«В этом году решили благоустроить общественную территорию возле федеральной трассы, которая разделяет поселок на две части. Каждый день жители одного микрорайона выбирают этот путь, чтобы добраться до работы, социальных учреждений, центра. Теперь появится возможность в дороге немного передохнуть. Уверен, новые качели будут пользоваться популярностью не только у детей, но и взрослых», — отметил начальник управления капитального строительства Каргопольского округа Алексей Краснов.
На территории уже уложили тротуарную плитку и провели освещение. Позже установят две качели и скамейки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.