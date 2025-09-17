В Миассе открыли центр скалолазания имени Алевтины Цвиренко

«Это уникальный объект не только для Миасса и Челябинской области, но и для всей России. Здесь в скором будущем появится самый высокий в стране тренажер, на котором можно будет не только заниматься, но и проводить всероссийские соревнования. Я уверен, что этот центр станет еще одной точкой притяжения для тех, кто любит спорт, кто любит здоровый образ жизни», — сказал заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.