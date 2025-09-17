В Миассе открыли центр скалолазания имени Алевтины Цвиренко

Центр скалолазания имени Алевтины Цвиренко открыли в городе Миассе Челябинской области, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Создание условий для занятий спортом — одна из задач госпрограммы «Спорт России».
«Это уникальный объект не только для Миасса и Челябинской области, но и для всей России. Здесь в скором будущем появится самый высокий в стране тренажер, на котором можно будет не только заниматься, но и проводить всероссийские соревнования. Я уверен, что этот центр станет еще одной точкой притяжения для тех, кто любит спорт, кто любит здоровый образ жизни», — сказал заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.
Новый центр начали строить в 2022 году. Его возвели вокруг уже существующего уличного скалодрома.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.