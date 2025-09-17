Сферум в MAX используют уже 20 регионов

«С нового учебного года образовательное пространство поэтапно становится доступным для пользователей, начиная с пилотных регионов. Планируется, что до конца ноября 2025 года Сферум в МАХ будет доступен для пользователей всех регионов страны», — добавили в пресс-службе VK.