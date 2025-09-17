Сферум в MAX используют уже 20 регионов

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Более 20 российских регионов уже используют образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере MAX, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK.
«Образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере MAX уже используют педагоги, учащиеся и их родители 20 российских регионов», — говорится в сообщении.
Ранее Сферум при поддержке Минпросвещения РФ успешно завершил все интеграционные процессы в национальный мессенджер МАХ.
«С нового учебного года образовательное пространство поэтапно становится доступным для пользователей, начиная с пилотных регионов. Планируется, что до конца ноября 2025 года Сферум в МАХ будет доступен для пользователей всех регионов страны», — добавили в пресс-службе VK.
Там отметили, что в образовательном пространстве в MAX представлены основные функции Сферума: чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного изучения материалов, сервисы «Сбор файлов» и «Помощник ученика», чат-бот «Пушкинская карта» и много другое.
Педагоги обладают уникальным знаком отличия — академической шапочкой, которую можно получить только верифицированным учителям.
«Особый акцент сделан на безопасности. Так, в Сферум в MAX для пользователей с ролью “учащийся” по умолчанию работает “Безопасный режим”. Это позволит повысить защищенность коммуникаций по учебе, поддерживая комфортную среду для детского общения», — заключили в компании.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Мах будет «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».