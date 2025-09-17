Создан экспресс-тест на туберкулез на базе «нобелевского» геномного редактора

Последующие эксперименты показали, что эта система позволяет выявить следы присутствия туберкулеза в образцах мокроты из легких или других биожидкостях всего через час после забора образца с 83−93% уровнем точности, а также дает возможность выявлять туберкулез по пробам биоматериалов с поверхности языка с 74% вероятностью. Для проведения этого теста не требуется помощь специалиста, и по своей сути он похож на классические тесты на ковид и беременность.