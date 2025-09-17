В Ставропольском районе Самарской области построят два медпункта

Врачебную амбулаторию в селе Ягодном и фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Верхний Сускан Ставропольского района Самарской области построят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в минздраве региона.
Специалисты уже возвели каркас амбулатории и теперь занимаются кровлей, а в ФАПе проводят отделку помещений.
«Комфортная и светлая атмосфера новых медицинских подразделений создаст благоприятные условия как для продуктивной работы медицинского персонала, так и для получения качественной медицинской помощи пациентами. Современное оснащение позволит оказывать широкий спектр услуг: от первичной и неотложной медицинской помощи до проведения профилактических осмотров и диспансеризации», — рассказал главный врач Ставропольской больницы Расим Мударисов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.