В Горно-Алтайске отремонтируют теплосети

Капитальный ремонт теплосетей в районе многоквартирных жилых домов на проспекте Коммунистическом в Горно-Алтайске проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве регионального развития Республики Алтай.
Специалисты уже выкопали траншею и засыпали туда песок. Теперь они занимаются укладкой магистральных труб отопления. В результате теплоснабжение станет надежнее для около 700 местных жителей.
Всего в столице региона предстоит подготовить к осенне-зимнему периоду 252 многоквартирных дома, 41 котельную, почти 89 км тепловых сетей, 150 км сетей водоснабжения и около 400 км электрических сетей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.