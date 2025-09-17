Появились новые свидетели по делу о подготовке теракта 9 мая

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Следствие нашло новых свидетелей по делу обвиняемого в подготовке теракта, которого 9 мая задержали в Москве, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Следствию необходимо… продолжить допросы в качестве свидетелей дополнительно установленных лиц, осведомленных о преступной деятельности обвиняемого», — сказано в документе.
Также следствие изучает изъятые в ходе обыска предметы и документы, назначило несколько судебных экспертиз.
Обвиняемого задержали в Москве 9 мая и на следующий день арестовали. Как указал тогда суд, он «имеет многочисленные криминальные связи за пределами Российской Федерации, обладает навыками конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов, приобретенными в процессе сотрудничества с представителями иностранных спецслужб». При этом официальной работы и источника дохода у него нет.
При задержании на него указал очевидец.
Ранее сообщалось о задержании нескольких обвиняемых в подготовке терактов в России на 9 Мая. Так, в Калининграде мужчина сознался, что украинские кураторы обещали ему 205 тысяч долларов за подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих. В городе Вышний Волочек задержаны двое россиян 2008 и 2011 годов рождения, которые по заданию украинского куратора в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне готовили поджог одного из зданий министерства обороны России. Несовершеннолетний житель Ставропольского края привлек еще восемь подростков — они намеревались напасть на полицейских 9 мая во время празднования 80-летия Победы в одном из муниципалитетов Ставропольского края.
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в мае говорил об атаках Украины в преддверии празднования Дня победы в России и предотвращении угрозы терактов в районе Кремля и Красной площади в преддверии 9 Мая.