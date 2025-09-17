Гости из 120 стран съезжаются в Нижний Новгород на Слёт Молодёжи

В рамках Слёта запланировано 86 мероприятий по семи направлениям, включая медиа, науку, спорт и IT. Участников ждут интерактивные лекции, ток-шоу и тренд-баттлы. Так, эксперты обсудят роль искусственного интеллекта и влияние молодёжи на глобальные процессы. Также будет запущена международная программа бизнес-наставничества БРИКС.