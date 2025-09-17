Ричмонд
Гости из 120 стран съезжаются в Нижний Новгород на Слёт Молодёжи

В регион прибыли гости из 120 стран мира. На мероприятии соберутся 2000 молодых лидеров из России и других государств.

Источник: Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи

В Нижний Новгород прибыли первые участники и гости Слёта Всемирного фестиваля молодёжи. Как сообщила nn.aif.ru пресс-служба правительства Нижегородской области, на мероприятии, которое официально откроется 18 сентября, соберутся 2000 молодых лидеров из 120 стран мира, включая Россию.

В рамках Слёта запланировано 86 мероприятий по семи направлениям, включая медиа, науку, спорт и IT. Участников ждут интерактивные лекции, ток-шоу и тренд-баттлы. Так, эксперты обсудят роль искусственного интеллекта и влияние молодёжи на глобальные процессы. Также будет запущена международная программа бизнес-наставничества БРИКС.

Слёт организован Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Нижегородской области. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Ранее сообщалось, что нижегородский конструктор «Печка Емели» победил на всероссийском конкурсе.