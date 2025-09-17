В Мурманской области с начала года открылось 17 образовательных центров БАС

«Центры оснащены оборудованием для работы с воздушными, наземными и подводными беспилотными системами, что позволяет готовить специалистов, способных применять технологии в промышленности, строительстве, горнодобывающей отрасли, сфере МЧС и журналистики и других. Для ребят разработаны программы различного уровня сложности — от краткосрочных курсов объемом 17 часов до продолжительных программ более чем на 200 часов. Они включают основы управления беспилотными летательными аппаратами, моделирование, конструирование и программирование, подавление беспилотников, а также направления, связанные с применением БАС в гражданской и других сферах», — рассказала министр образования и науки региона Диана Кузнецова.