В Мурманской области с начала года открылось 17 образовательных центров БАС

Они оснащены оборудованием для работы с воздушными, наземными и подводными беспилотными системами.

Источник: Национальные проекты России

Новые образовательные центры БАС начали открываться в Мурманской области с начала года, что отвечает целям нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Всего в регионе заработало 17 таких учреждений в 13 муниципалитетах, сообщили в центре информационных технологий области.

«Центры оснащены оборудованием для работы с воздушными, наземными и подводными беспилотными системами, что позволяет готовить специалистов, способных применять технологии в промышленности, строительстве, горнодобывающей отрасли, сфере МЧС и журналистики и других. Для ребят разработаны программы различного уровня сложности — от краткосрочных курсов объемом 17 часов до продолжительных программ более чем на 200 часов. Они включают основы управления беспилотными летательными аппаратами, моделирование, конструирование и программирование, подавление беспилотников, а также направления, связанные с применением БАС в гражданской и других сферах», — рассказала министр образования и науки региона Диана Кузнецова.

Часть центров открылась на базе общеобразовательных учреждений. Например, такие объекты есть в Мурмашинской школе и губернаторском лицее в Мурманске.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.