Найдена связь между цветовыми предпочтениями человека и местом его проживания

«Мы просили людей во всем мире построить гармоничное цветовое сочетание из трех цветов. Два цвета им давали мы, а третий должны были подобрать они сами, а потом сравнивали их ответы. В итоге были сделаны следующие выводы: если перенести ответы в трехмерное цветовое пространство, ответы людей из разных стран будут иметь разную геометрию. На эту геометрию в первую очередь влияет “цветовая диета”, в которой человек живет: какие цвета окружают его, прежде всего, в природе — цвета неба, земли, воды, растительности», — сообщила собеседница агентства.